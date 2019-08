Cinque settimane con il cambiamento al centro del racconto

Cinque settimane in viaggio per la provincia di Varese in un progetto pensato da Confartigianato Imprese Varese e Varesenews per raccontare il cambiamento del suo territorio: questo è stato “Territori in tour”.

Dopo il lavoro sul campo, che ha portato ad un racconto strutturato alla scoperta dei tanti mutamenti che attraversano la nostra realtà, abbiamo avuto un momento di confronto tra la redazione di Varesenews e il presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide Galli sugli elementi principali emersi dal progetto partendo dalle motivazioni che avevano portato a muovere i suoi primi passi.

«Una delle ragione che ha portato alla nascita del progetto è stata la voglia di strutturare il racconto come se fosse un tour, un format capace di andare oltre al semplice lavoro di ricerca dal quale sono emerse tante novità ma anche tanti temi molto forti e sentiti: in particolare quello della formazione, del lavoro, della relazione tra territori contigui – racconta il direttore Marco Giovannelli -. Abbiamo sentito oltre 120 persone e visitato altrettanto realtà alla ricerca di mettere a fuoco il quadro complessivo del cambiamento nel quale siamo immersi».

«Quello che ci ha spinti ad affrontare questo lavoro è stata l’esigenza di capire dove sta andando questa provincia. È una domanda che ci facciamo da tempo ma che vogliamo affrontare con tanti punti di vista diversi – ha spiegato il presidente di Confartigianato Imprese Varese Davide Galli -. Il nostro sguardo è quello delle imprese, e partendo da questo abbiamo fatto un importante lavoro di ricerca e analisi, ma sentiva l’esigenza di contestualizzare questa attività in un quadro più ampio. Da territori in tour ho appreso molto. Ho sentito voci diverse e mi sono arrivati dei messaggi che non mi aspettavo. È stato un lavoro sul campo importante soprattutto perché la nostra provincia è particolare e va conosciuta da vicino: quello che ci differenzia dai territori della lombardia è la nostra policentricità».

Il risultato, dunque, è stato un racconto corale che ha restituito molti spunti e unito tanti punti di vista diversi tra loro. I territori percorsi sono stati quello del luinese, dell’area di Varese, Gallarate, Busto Arsizio e Saronno dei quali hanno fatto un’analisi i giornalisti coinvolti: Andrea Camurani, Stefania Radman, Roberto Morandi, Orlando Mastrillo e Tommaso Guidotti. Eccoli sintetizzati nel breve confronto in redazione:

