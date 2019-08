Conte convocato al Quirinale per formare un nuovo governo

È convocato per le ore 9.30 di domani, giovedì 29 agosto, Giuseppe Conte. Il premier uscente è atteso da Mattarella che dovrebbe conferirgli l’incarico di formare un nuovo governo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico.

Per Conte si preannuncerebbe così un mandato pieno e non un semplice incarico esplorativo perchè -come richiesto dal Capo dello Stato- il suo nome è stato indicato da entrambe le forze politiche del nascente governo. Secondo la prassi istituzionale Giuseppe Conte dovrebbe accettare con riserva l’incarico e poi avviare proprie consultazioni. Una procedura che il premier dimissionario ha già vissuto ma che questa volta ha un elemento ben diverso: un anno fa Conte si era trovato davanti un programma già fatto, quello del famoso contratto di governo, mentre oggi è chiamato ad una non facile attività di sintesi tra PD e 5 Stelle.

Una decisione arrivata dopo una lunga giornata di consultazioni. Da un lato il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno espresso a Mattarella la volontà di creare un governo insieme e -come richiesto dal Capo dello Stato- non hanno chiesto più tempo ma hanno indicato un nome, quello di Giuseppe Conte appunto. Dall’altro tutto il centrodestra ha chiesto un ritorno alle urne il prima possibile, chiudendo la porta al governo.

Nelle dichiarazioni a margine delle consultazioni, però, Di Maio ha anche confermato che in questi ultimi giorni la Lega ha cercato di ricucire lo strappo della crisi di governo lanciata da Salvini l’8 agosto. «La Lega mi ha informato di voler proporre me come Presidente del Consiglio dei Ministri per riproporre un governo con il Movimento 5 Stelle -ha detto il leader pentastellato- e mi ha informato di averlo comunicato anche a livello istituzionale». Ecco quel momento della sua dichiarazione