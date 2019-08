Governo giallorosso o voto, oggi la decisione di Mattarella

È iniziata la giornata cruciale per la soluzione, in un modo o nell’altro, della crisi di governo aperta da Matteo Salvini a metà agosto.

Oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha già incontrato i presidenti di Camera e Senato, dovrà sciogliere il nodo e decidere se incaricare Giuseppe Conte per la formazione di un nuovo governo targato Movimento 5 Stelle-Pd oppure affidare un incarico ad una figura istituzionale per traghettare il Paese verso elezioni anticipate.

Nel frattempo le delegazioni dei due partiti proseguono la loro ricerca di un’intesa sul programma e sui nomi della squadra di governo. Al momento l’ostacolo principale per il segretario dem Nicola Zingaretti, sembra essere il ruolo che il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio avrebbe preteso, ovvero quello del vicepremier mentre non è chiaro il ministero che intenderebbe ricoprire (Sviluppo Economico, come nel governo precedente, oppure Ministero dell’Interno). Tra veti e diktat sembra, comunque, che l’intesa sia possibile.

Di seguito le tappe della giornata di oggi. Alle 10 di questa mattina è prevista la direzione del Pd. Mentre oggi si svolgerà l’ultimo giro di consultazioni al Quirinale: alle 10 il gruppo Per le Autonomie (Svp-Patt-Uv) del Senato. Poi Liberi e Uguali della Camera alle 10.30; Fratelli d’Italia alle 11. Nel pomeriggio il Pd alle 16; Forza Italia alle 17; il gruppo Lega-Salvini premier alle 18 e il M5S alle 19.