Cosa succede dopo le dimissioni di Conte? Le tappe della crisi di governo

Dopo le fibrillazioni di martedì 20 agosto in Senato, con il discorso durissimo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ora tocca al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le consultazioni prendono il via oggi, mercoledì 21 agosto, alle 16.

I primi colloqui in programma sono quelli con l’ex Presidente Giorgio Napolitano e con i presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (che ieri ha dovuto fare gli straordinari per tenere a bada i suoi senatori) e della Camera Roberto Fico.

Giovedì alle 11 sarà al Quirinale la delegazione del Partito Democratico mentre nel pomeriggio, alle 16 sarà il turno della Lega e alle 17 del Movimento 5 Stelle.

Il Capo dello Stato dovrà capire se c’è una maggioranza in grado di sostenere un eventuale nuovo Governo (tecnico o istituzionale che sia) oppure se deve allargare le braccia, sciogliere le Camere e convocare le elezioni anticipate.

Nel caso in cui intraveda la possibilità di una maggioranza chiederà al partito di maggioranza relativa di fare un nome per un mandato esplorativo da presidente del Consiglio in pectore.

I possibili scenari sono tre: un governo M5S-PD, un governo di scopo M5S-Lega che tagli i parlamentari e faccia la finanziaria oppure lo scioglimento anticipato delle Camere con un governo senza fiducia che traghetti il Paese verso le elezioni che si potrebbero svolgere verso fine ottobre o ad inizio novembre.