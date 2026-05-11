Landaluce resta tabù: Bellucci eliminato a Roma

Martin Landaluce sta a Mattia Bellucci come la kryptonite a Superman. Al terzo turno degli Internazionali d’Italia il tennista spagnolo ferma la corsa del mancino di Castellanza confermandosi tabù per il 24enne azzurro: quello disputato oggi (lunedì 11) a Roma era il quarto confronto diretto e per la quarta volta è stato l’iberico a prevalere.

Sul rosso della BNP Paribas Arena – il secondo campo del Foro Italico per importanza – Landaluce si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 stoppando così Bellucci che nelle prime due partite si era imposto all’attenzione generale per via dei successi sugli argentini Burruchaga ed Etcheverry, entrambi con un ranking superiore. Al contrario dello spagnolo che segue (seguiva?) il tennista nato a Busto nella classifica internazionale.

A fare la differenza, nell’ora e 48′ di gioco piuttosto equilibrato, sono stati tre break tutti a favore dello spagnolo. Il primo è arrivato sul 4-4 con Landaluce che ha tolto il servizio a Bellucci prima di chiudere la prima frazione sul 6-4. Nella seconda frazione Mattia ha avuto due preziose palle break sul 2-1 in suo favore ma lo spagnolo è riuscito a difendersi e a impattare. Nel game successivo Bellucci si è portato avanti 40-0 ma è stato rimontato e ha dovuto cedere il turno di battuta, spianando così la strada all’avversario che a quel punto ha ottenuto un break ulteriore per chiudere 6-3.

Un peccato anche perché il tabellone metterà di fronte Landaluce a uno tra Navone e Medjedovic, giocatori della stessa fascia di Bellucci, non teste di serie. Rispetto ai primi due incontri il castellanzese ha avuto meno riscontri dalla prima di servizio (due soli ace a fronte di quattro doppi falli) e ha messo a segno meno colpi vincenti rispetto all’avversario. A livello di classifica, comunque, Mattia risalirà di alcune posizioni e dovrebbe insediarsi tra i primi 70 al mondo o lì vicino.

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