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Bellucci concede il bis: batte Etcheverry e va al terzo turno a Roma

Ottima prova del castellanzese che sorprende l'argentino, numero 26 al mondo: 5-7 6-2 6-3. Sulla sua strada ora c'è lo spagnolo Landaluce

Mattia Bellucci Roma

Seconda partita e seconda vittoria per Mattia Bellucci agli Internazionali d’Italia di tennis. E seconda mini-impresa perché il tennista di Castellanza “silura” uno specialista della terra rossa: era accaduto al primo turno con Burruchaga, è accaduto al secondo con un altro argentino, Thomas Etcheverry, numero 26 al mondo e vincitore quest’anno di un titolo su questa superficie.

Bellucci però ha disputato di nuovo un match solidissimo con un crescendo rossiniano. Partito ad handicap (3-0 Etcheverry in avvio), Mattia ha chiuso subito il gap con l’argentino che tuttavia nel finale di set ha trovato un altro break chiudendo il primo set 7-5.

Al posto di demoralizzarsi però, l’allievo di Fabio Chiappini ha messo il turbo dominando la seconda frazione chiusa sul punteggio di 6-2, sfruttando un servizio insidioso (4 aces nel set e l’81% dei punti fatti con la prima) e convertendo le due palle break a disposizione.

Un modo ideale per affrontare il set di spareggio nel quale i due tennisti sono rimasti appaiati fino al 3-3. Poi Mattia si è letteralmente scatenato mettendo grande pressione all’avversario e trovando un break con un’incredibile risposta di rovescio incrociata. Vantaggio poi consolidato a zero (con due aces) prima di strappare di nuovo il servizio a Etcheverry con un paio di risposte di rovescio clamorose: 6-3.

Anche a livello statistico, il mancino di Castellanza ha lasciato il segno: 25 vincenti contro i soli 10 concessi al sudamericano, 9 aces messi a segno (a 2) e il 76% dei punti ottenuti con la propria prima di servizio contro il 60 di Etcheverry, forse sorpreso dalla consistenza e dalla concentrazione messe in campo da Bellucci al Foro Italico.

Per la prima volta in carriera quindi, il giocatore varesotto si affaccia al terzo turno di Roma: il prossimo avversario sarà lo spagnolo Martin Landaluce, 20enne di Madrid, numero 94 al mondo. I tre precedenti sono stati tutti appannaggio di Landaluce ma i due non si sono mai affrontati sulla terra rossa.

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Pubblicato il 09 Maggio 2026
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