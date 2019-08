Gimkana letteraria all’oratorio di Casbeno

“Gimkana letteraria” è il titolo per un evento che si svolgerà su due serate presso l’Oratorio di Casbeno: mercoledi 4 e giovedi 5 settembre dalle ore

19,00. Tra gli animatori e i lettori si segnalano Bianca Brambilla, Gaetano Lanzani, Luisa Oprandi e Paola Surano. Inoltre, per promuovere la campagna “Regalare un libro non basta”, parteciperanno Francesca Ciappina e Francesca Strazzi.

La manifestazione, dopo una prima fase di accoglienza si articolerà in letture animate tratte da racconti o testi pubblicati da Piergiorgio Solbiati, Gianfranco Galante, Giovanna De Luca e Santi Moschella (foto sopra).

I partecipanti saranno invitati inizialmente, nelle postazioni con gli autori, a concentrarsi sui brani proposti, successivamente le provocazioni verranno interpretate dagli attori scelti e verrà formulato il quiz che determinerà classifica e vincitore.