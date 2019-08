Incidente tra tre auto, centro di Azzate in tilt

Un incidente, per fortuna senza gravi danni, è avvenuto questa sera, 27 agosto, intorno alle 18 sulla centralissima via Piave di Azzate. Tre auto, per cause che la polizia locale dovrà accertare, si sono tamponate.

Nessuna grave conseguenza per gli automobilisti, ma il traffico sull’importante via comunale ha subito forti rallentamenti.

Sul posto l’auto della polizia locale, che ha gestito il traffico e fatto i rilievi di rito, e l’ambulanza del 118: due delle tre persone coinvolte sono state trasportate, in codice verde, all’ospedale di Circolo.

La terza è stata visitata sul posto e non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale.

Il traffico è tornato a circolare normalmente intorno alle 19.