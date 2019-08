“Inquilini Aler: le agevolazioni anche per chi ha il reddito di cittadinanza?”

«La Regione fa bene a spendere le risorse destinate ai soggetti più deboli, ma coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza avranno lo stesso trattamento? Sono mesi che chiediamo a questa Giunta di verificare gli impatti dell’RdC sulle prestazioni sociali agevolate, per valutare da subito le necessarie modifiche dovute alle mutate situazioni reddituali di una parte della popolazione, ma non abbiamo avuto ancora alcuna risposta e ancora oggi non sappiamo se il reddito di cittadinanza sarà calcolato nel reddito Isee. In sostanza, chi avrà il reddito di cittadinanza sarà considerato più povero di chi ha un reddito da lavoro? Riformulo la domanda, con un esempio: un disoccupato che percepisce 9000 euro di RdC sarà considerato più povero, a reddito zero, rispetto a un lavoratore che ne percepisce 6000?».

Lo chiede il consigliere regionale del PD Angelo Orsenigo in merito alla delibera, approvata nei giorni scorsi dalla Giunta lombarda, che prevede uno stanziamento di 23,7 milioni di euro, destinati a Comuni e Aler, per supportare le famiglie in difficoltà.