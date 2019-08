L’Alzheimer Fest cerca volontari

Fervono i preparativi a Gavirate per la manifestazione in programma dal 31 agosto al 1 settembre. Il lago farà da sfondo alla terza edizione di “In viaggio con l’Alzheimer Fest”. Una nuova tappa deil percorso iniziato nel 2017 che mira a sensibilizzare residenti e turisti sulla patologia neurologica.

sarà una festa all’insegna della condivisione, dei sorrisi, degli abbracci, ma anche della musica, della danza, arte e, soprattutto, dei ricordi e della memoria. Ci saranno i volontari del Progetto Rughe ma anche medici specialisti e la partecipazione di tante Case di Riposo del territorio!

Per rendere possibile la grande macchina organizzativa, l’organizzazione invita i volontari a presentarsi lunedi 19 agosto, in Biblioteca a Gavirate, dalle h. 18 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 22.30, per entrare nella grande squadra di lavoro.