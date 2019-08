Leonardo si conferma leader del mercato elicotteristico sudamericano

Leonardo rafforza la propria posizione sul mercato sudamericano degli elicotteri vip-corporate. A Labace la più importante esposizione aerospaziale brasiliana in corso a San Paolo e dedicata al comparto del trasporto “executive”, l’azienda ha annunciato nuovi ordini per cinque elicotteri, per un valore complessivo di circa 30 milioni di euro. Leonardo, già leader nel segmento degli elicotteri bimotore destinati al trasporto vip-corporate, può già vantare una solida presenza locale dei propri prodotti, con una flotta di oltre 170 elicotteri in Brasile e più di 220 nell’intera America Latina. Numeri a cui si aggiungono ora tre elicotteri leggeri bimotore AW109 Trekker, un AW109 GrandNew e un elicottero intermedio leggero AW169.

Icon, il distributore ufficiale di Leonardo in Brasile dell’AW109 Trekker, ha ordinato due macchine in configurazione vip. Un altro AW109 Trekker e un AW109 GrandNew, sempre in configurazione vip, sono stati invece ordinati da due distinti operatori privati locali. Il Trekker combina le qualità, le capacità e l’ampia cabina dell’AW109 Grand, già apprezzate nel mercato brasiliano, con avionica all’avanguardia Genesys Aerosystems e con pattini.

Gli ordini annunciati a Labace rafforzano la presenza di Leonardo in un mercato chiave come quello elicotteristico del Brasile, in cui le diverse varianti dell’AW109 – in particolare l’AW109 Power, l’AW109 Grand e il GrandNew – si sono dimostrati altamente competitivi sia per compiti di trasporto vip che per ruoli di pubblica utilità. Con l’AW109 Trekker, il più recente bimotore leggero introdotto nella gamma prodotti di Leonardo, gli operatori brasiliani beneficeranno del miglior rapporto costo/efficacia unitamente a tecnologia e prestazioni al top della categoria, replicando così il successo che questo modello ha già riscontrato in altre aree dell’America Latina, come il Cile. Più di 60 AW109 Trekker sono stati venduti fino ad oggi nel mondo per svolgere diversi ruoli operativi tra cui trasporto vip/corporate, elisoccorso, utility e ordine pubblico.

Il Brasile rappresenta, allo stesso tempo, il mercato di maggior successo per l’AW169 in configurazione vip. L’ordine per un ulteriore elicottero di questo tipo annunciato l’esposizione brasiliana, infatti, porterà la flotta brasiliana di AW169 VIP ad un totale di cinque macchine entro la fine del 2019. Entro la stessa data, la flotta di AW169 VIP e per compiti di soccorso in altri paesi del Nord e Sud America sarà invece di otto unità. L’AW169 presenta un elevato livello di confort in cabina, sistemi di intrattenimento e soluzioni altamente personalizzate. La capacità di alimentare tutti i principali sistemi di bordo a terra con uno dei due motori mantenendo fermi i rotori contribuisce ulteriormente alla sicurezza e al confort, ad esempio consentendo il controllo della temperatura nell’ampia cabina che può ospitare fino a 10 passeggeri. Ad oggi, sono stati venduti in tutto il mondo più di 200 AW169 per trasporto VIP/Corporate, elisoccorso, ricerca e soccorso, missioni di ordine pubblico, trasporto offshore, riprese televisive, antincendio, utility e per compiti governativi e militari.