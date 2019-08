L’estate di Stanislao con paletta e secchio ma per raccogliere mozziconi

L’estate di Stanislao Prodan, cittadino olgiatese da sempre molto attivo a livello sociale, scorre con scopa, paletta e secchio.

Sotto i suoi piedi, però, non c’è una finissima e dorata sabbia di una delle tante spiagge italiane ma l’asfalto rovente della sua città, disseminato di mozziconi di sigarette che raccoglie da ormai un mese: «Sto riempiendo un secchio di mozziconi. Ogni giorno faccio lo stesso percorso e ogni giorno raccolto cicche di sigarette e pacchetti abbandonati».

Il risultato del suo incessante lavoro lo potete vedere in questa fotografia che vi mostriamo. L’obiettivo è quello di sensibilizzare i fumatori a non lanciare mozziconi di sigarette per strada.