Malore in canoa, 55enne soccorso dall’elicottero

Colpito da un malore un uomo di cinquantacinque anni mentre era in canoa sul lago di Varese, a Cazzago Brabbia.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 di domenica 4 agosto.

Dopo diversi e vani tentativi di rianimazione da parte dei dipendenti de La Darsena Caffè, sono ijntervenuti i sanitari arrivati con l’elisoccorso. L’uomo è stato portato via in ambulanza ancora in stato di incoscienza.