Martinenghi d’argento in Coppa del Mondo

Argento in Coppa del Mondo a Tokyo per l’azzatese Nicolò Martinenghi, 20 anni, secondo nei 50 rana in 26”88 dopo il quarto posto a due decimi dal personale nei 100.

La gara è stata vinta per 10 centesimi dal bielorusso Ilya Shimanovich, mentre l’azzurro, reduce dalle delusioni mondiali (staffetta a parte) ha sfiorato il personale. Terzo il giapponese Koseki (27”05).