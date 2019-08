Nasce “Spazio Verbano” per l’innovazione sociale

È nata “Spazio Verbano“, associazione culturale con sede a Brebbia che punta alla valorizzazione della sponda lombarda del Lago Maggiore. «Spazio Verbano non coltiva alcun orticello – spiega la presidente dell’associazione, Marina Martorana – anzi, è trasversale alle soggettività locali. L’associazione infatti punta alle innovazioni sociali. Desidera anche creare sinergie e partnership per far crescere le realtà non ancora note o non sufficientemente valorizzate».

La nuova associazione intende valorizzare e promuovere non solo le bellezze dell’area lacustre ricca di natura, arte, storia ma pure i suoi

preziosi talenti umani con incontri socioculturali, conferenze, workshop, seminari, convegni, presentazione di libri. Tra i tanti argomenti,

non mancano poesia, letteratura, psicologia, salute e attenzione all’ambiente

I membri del consiglio direttivo, oltre alla giornalista Marina Martorana, (presidente), sono: Alessandro Terranova (vice presidente) e Sergio Russo (segretario-tesoriere).