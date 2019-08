Otto vandalismi in 5 mesi, la presidente dell’Assr: “Non se ne può più”

Otto denunce di vandalismi in soli 5 mesi di presidenza. Sabrina Landonio, presidente dell’Associazione delle società sportive di Rescaldina (Assr) è stanca perchè ancora una volta è dovuta ricorrere ai carabinieri per denunciare l’ennesima rottura di un vetro degli spogliatoi di via Roma. Un altra finestra era stata rotta qualche settimana fa ed era stata coperta con un cartone, questa volta è stata rotta quella affianco.

Legnanonews l’ha intervistata dopo aver letto il suo post di sfogo su Facebook che riportiamo per intero

Credo che tutto abbia un limite Proprio mentre stiamo avviando i lavori per imbiancare gli spogliatoi di via Roma…per far trovare ai ragazzi un ambiente pulito e sano al loro rientro……ecco l’ennesimo atto di vandalismo.

Da quando sono presidente ASSR (nemmeno 5 mesi)….Credo sia l’ottava denuncia. Ormai ho perso il conto.

….senza contare le denunce effettuate dal direttivo precedente….

Dalla foto si vede ancora il vetro rotto precedentemente….e ora, sia mai sfondare il compensato posizionato sulla finestra già sfondata……..noooooo….meglio rompere un altro vetro!!!!

Serramenti rotti in continuazione…porte sfondate………tentato incendio….mi chiedo dove dobbiamo arrivare…..

Tengo a precisare che ASSR è costituita esclusivamente da volontari che hanno il solo obiettivo di far funzionare lo Sport a Rescaldina. ….. ma come possiamo in queste condizioni???? ma non è possibile trovare una soluzione una volta per tutte?????

A questi delinquenti dico: VERGOGNATEVI!!!!

Scusate lo sfogo su fb ma ora il limite credo sia stato del tutto superato