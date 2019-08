Pioggia e temporali fino a sera, poi torna l’estate

“Una perturbazione atlantica dalla Francia raggiunge oggi il Nord Italia con piogge e temporali fino a sera. Da domani ritorno dell’anticiclone dall’Algeria alle Alpi con sole e caldo per il resto della settimana. Il calo delle temperature di oggi sarà solo temporaneo“ (immagine di repertorio che si riferisce al maltempo del 2 agosto scorso).

La fotografia meteo arriva dal Centro Geofisico Prealpino che spiega il perché di queste forti piogge che si sono abbattute su tutta la provincia, anche in maniera a tratti intensa e che in alcuni cadi hanno prodotto anche danni e obbligato i vigili del fuoco ad intervenire per piante cadute, come questa notte nel Luinese.

LE PREVISIONI – Per oggi, mercoledì, su Alpi, Prealpi e sul’alta pianura cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e temporali già dal mattino, in temporanea attenuazione nelle ore centrali della giornata ma che riprenderanno nel pomeriggio, spostandosi via via verso Est in serata. Sulla bassa pianura schiarite soleggiate con piogge meno frequenti, ma più probabili dal pomeriggio.

Giovedì via via soleggiato a partire da Alpi e Prealpi. Al mattino sulla pianura padana residua nuvolosità e ultime piogge isolate. Rialzo delle temperature.

Venerdì ben soleggiato con temperature in ulteriore lieve rialzo. Molto caldo anche in montagna, prosegue senza tregua la fusione dei ghiacciai alpini.

TENDENZA – Sabato 10 Agosto: ben soleggiato. Caldo afoso. Molto caldo anche in montagna con zero termico sulle Alpi fino verso 4800 m. Domenica 11 Agosto: soleggiato con nubi irregolari al mattino lungo i rilievi, e possibili temporali serali tra Ossola e Lario.

Salva, dalle nuvole, la notte delle stelle, che si potrà passare senza il maglioncino e guardando il cielo.

PROTEZIONE CIVILE IN ALLERTA – Rimane alta l’allerta sui corsi d’acqua e sugli apparati di controllo del territorio da parte della protezione civile della Lombardia che ha diramato un bollettino meteo legato al rischio temporali forti.