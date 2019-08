Pitone smarrito affidato allo zoo di Varese. Per ora

Il pitone smarrito sarà affidato allo zoo di Varese fin quando verrà ritrovato il proprietario. A confermarlo è il Nucleo Cites dei carabinieri forestali, che stanno cercando di ritrovare un eventuale denuncia sulla scomparsa dell’animale, per poter risalire al proprietario dell’animale. Ma cosa succederà ora al Pitone?

Dallo zoo di Varese, dove si trova in custodia dopo il ritrovamento, Gianbattista Lamperti spiega che «Se l’animale fosse scappato in inverno avrebbe rischiato di morire, di solito devono stare in teca». Probabilmente la fuga è dovuta alla fame, normalmente questi animali mangiano topi e cavie: «Quando vedono qualcosa si danno da fare». Intanto, il pitone è stato misurato e pesato: è lungo un metro e venti centimetri e pesa circa 1,5 chili.

I carabinieri, come anticipato, stanno cercando di risalire al proprietario, ma se non si trovasse nessuna denuncia di smarrimento è difficile che il rettile possa tornare a casa. Se il proprietario si farà avanti, potrà fare richiesta allo Zoo di Varese. Ma se questo non dovesse avvenire nei prossimi giorni, il Nucleo Cites dei carabinieri forestali fa sapere che farà un affidamento temporaneo allo zoo che potrebbe anche diventare definitivo con il passare dei mesi.

Il video del ritrovamento del Pitone: