Primo semestre 2019 di Openjobmetis, cala l’utile ma migliora la redditività

Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2019. L’Amministratore Delegato dell’agenzia quotata nel mercato Star, Rosario Rasizza, commenta: «I risultati di giugno archiviano il primo trimestre 2019, registrando nel secondo trimestre un progressivo miglioramento della redditività, che risulta in linea con i migliori trimestri, con un EBITDA di oltre 6 milioni e un EBITDA /Margin di oltre il 4%, grazie anche ad un buon controllo dei costi. Sul fronte patrimoniale continua il decremento del debito, pur a fronte dell’erogazione del primo dividendo di oltre 3 milioni di Euro nel mese di Maggio e della continuazione del programma di buy-back. Prosegue infine l’analisi di dossier relativamente a possibili target, sia nella somministrazione che negli altri servizi accessori».

I Ricavi di Vendita del primo semestre 2019 si attestano a € 277,3 milioni rispetto ai € 299,9 milioni del primo semestre 2018. Si registra una rilevante crescita dei ricavi da ricerca e selezione del personale, pari al 33,5% e da outplacement, pari al 16,5%. L’incidenza del primo margine di contribuzione sui ricavi sale al 13,2% al 30 giugno 2019, rispetto al 12,7% del primo semestre 2018. L’EBITDA si attesta a € 11,6 milioni, rispetto a € 11,3 milioni del primo semestre del 2018. Per l’omogeneità del confronto rispetto al 2018, si precisa che l’EBITDA dei primi sei mesi del 2019, ante adozione del principio contabile IFRS 16, si sarebbe attestato a € 9,7 milioni. L’EBIT del primo semestre 2019 risulta pari a € 7,4 milioni rispetto a € 9,6 milioni del primo semestre del 2018. L’Utile netto di periodo chiude a € 4,7 milioni rispetto a € 6,2 milioni del primo semestre 2018.

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2019 ammonta a € 97,7 milioni in leggero aumento rispetto a € 96,5 milioni al 31 dicembre 2018. La Posizione finanziaria netta risulta negativa per € 29,1 milioni. Ante adozione IFRS 16 avrebbe evidenziato un saldo netto negativo per € 17,0 milioni, in miglioramento di circa € 7,2 milioni rispetto al31 dicembre 2018 (€ 24,2 milioni).

Fatti rilevanti del primo semestre

In data 29 Marzo è stato erogato a favore di Openjobmetis S.p.A. un nuovo finanziamento a medio lungo termine, concesso da Banco BPM S.p.A., per un importo massimo pari ad Euro 30 milioni. Il finanziamento prevede una linea di natura amortizing per un importo massimo pari ad Euro 15 milioni ed una linea di natura revolving – non utilizzata alla data di approvazione della presente relazione – per un importo massimo pari ad Euro 15 milioni. Detta linea revolving è trasformabile fino ad Euro 10 milioni, e a determinate condizioni, in amortizing al fine di supportare eventuali acquisizioni.

In data 17 Aprile 2019 l’Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2018 e ha approvato la destinazione dell’utile di esercizio e deliberato la distribuzione di un dividendo unitario di Euro 0,23 per ogni azione avente diritto, pagato, al lordo delle ritenute di legge, a partire dall’ 8Maggio 2019, con stacco della cedola n.1 fissato al 6 Maggio 2019 e “record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.lgs. 24 Febbraio1998, n.58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 7 Maggio 2019. Inoltre l’Assemblea dei Soci ha Approvato il “Piano di Performance Shares 2019-2021” per l’attribuzione gratuita di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società. Infinel’Assemblea ha nominato – confermando la scelta del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2019 – Consigliere di Amministrazione della Società il Dott. Carlo Gentili, che resterà in carica fino allascadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020.

In data 25 Giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. ha provveduto ad individuare i beneficiari della prima tranche del Piano di LTI di Performance Shares 2019- 2021approvato dall’Assemblea dei Soci del 17 aprile 2019, tra cui il Presidente del Consiglio diAmministrazione Marco Vittorelli, l’Amministratore Delegato Rosario Rasizza e consiglieri e dirigenti con responsabilità strategiche di Openjobmetis, nonché il numero di diritti attribuiti a ciascun beneficiario. Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo il 30 Giugno 2019.