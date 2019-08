Pubblicati quattro bandi per i nuovi dirigenti del Comune di Varese

Il Comune di Varese ha pubblicato quattro bandi per la ricerca dei nuovi dirigenti che sostituiranno le figure che nei prossimi mesi andranno in pensione o si trasferiranno. In due casi la ricerca dei dirigenti è frutto delle nuove esigenze dettate dal piano di riorganizzazione del personale varato per il triennio 2019/2021.

Dei quattro dirigenti che il Comune sta cercando, due verranno individuati attraverso mobilità esterna riservato a personale dirigente già attivo nella pubblica amministrazione italiana, mentre per le altre due aree si procederà a selezione per dirigenti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110 del d.Lgs 267/200.

I bandi si possono trovare già online sul sito del Comune. Nello specifico verranno individuati attraverso la mobilità esterna i nuovi dirigenti delle aree “Servizi alla persona” e “Lavori pubblici, Infrastrutture e Reti” mentre per i due dirigenti delle aree “Avvocatura comunale” e “Polizia locale” si procederà ad una selezione pubblica per titoli e colloquio. Le procedure si dovrebbero concludere entro la fine di settembre o per i primi di ottobre.

I bandi per i nuovi dirigenti sono online e consultabili su:

Servizi alla Persona (Servizi Educativi e Servizi Sociali): www.comune.varese.it/mobilita-esterna

Lavori Pubblici, Infrastrutture e Reti: www.comune.varese.it/mobilita-esterna

Polizia locale: www.comune.varese.it/selezioni

Avvocatura comunale: www.comune.varese.it/selezioni