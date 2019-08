Quei benefici dei latticini da non sottovalutare

I latticini sono alimenti dei quali difficilmente si può fare a meno, nonostante possano nascondere qualche piccola insidia se assunti in porzioni esagerate. Scopriamo insieme quali sono i benefici principali dei quali è possibile usufruire quando vengono assimilati cibi derivati dal latte con una certa frequenza.

Le sostanze benefiche dei latticini

La prima cosa da tenere d’occhio quando si sceglie di incentrare una dieta anche sull’assunzione frequente dei latticini, riguarda senz’altro le sostanze benefiche presenti al loro interno. Infatti, diversi elementi fanno in modo che questi tipi di formaggi collegati a doppio filo con il latte garantiscano effetti positivi in grado di risultare tangibili nel tempo.

Scopriamo insieme quali sono le qualità nutrizionali che vanno tenute in massima considerazione e sfruttate a dovere per una salute duratura.

Iniziamo dal calcio . Si tratta di un minerale ottimo soprattutto per i più piccoli, capace di dare forza alle ossa e di migliorare la pressione sanguigna e la contrazione cardiomuscolare. I latticini sono i cibi più ricchi di calcio in assoluto.

. Si tratta di un minerale ottimo soprattutto per i più piccoli, capace di e di migliorare la pressione sanguigna e la contrazione cardiomuscolare. I latticini sono i in assoluto. Il fosforo consente una crescita e una rigenerazione corretta dei tessuti, oltre a garantire una fonte d’energia fuori dal comune e a ridurre la sensazione di fatica . Unito al calcio, diventa benefico per le ossa e i denti.

consente una crescita e una rigenerazione corretta dei tessuti, oltre a garantire una fonte d’energia fuori dal comune e a . Unito al calcio, diventa benefico per le ossa e i denti. La vitamina B12 è un altro elemento immancabile nell’organismo perché produce globuli rossi e assiste il sistema nervoso.

è un altro elemento immancabile nell’organismo perché produce e assiste il sistema nervoso. Lo zinco aiuta a migliorare la cicatrizzazione di una ferita e garantisce un’efficacia superiore ad ogni tipo di reazione immunitaria.

aiuta a migliorare la cicatrizzazione di una ferita e garantisce un’efficacia superiore ad ogni tipo di reazione immunitaria. La vitamina B2 è anch’essa molto utile per i bambini e li assiste durante la crescita, oltre a dare nuovo vigore a ciascun tessuto.

è anch’essa molto utile per i bambini e li assiste durante la crescita, oltre a dare nuovo vigore a ciascun tessuto. La vitamina A è invece altamente benefica per la pelle ed è un ottimo antiossidante, oltre che in grado di assistere la vista e consentire una crescita oculata delle unghie, delle ossa e dei capelli.

I benefici principali per chi assume latticini

Le sorprese positive derivanti dall’assunzione di latticini non sono assolutamente finite qui. Infatti, chi li assimila con una certa frequenza, può accedere ad una serie di benefici corporali da non lasciare mai in secondo piano. Sono sei i vantaggi dei formaggi in generale, con un occhio attento rivolto, ovviamente, al latte e ai suoi derivati.

Secondo quanto affermato dall’Università del Texas, i latticini prevengono il cancro al fegato . In particolare, il cheddar e il brie nascondono al loro interno proprietà sorprendenti grazie alla presenza della spermidina , una sostanza che fronteggia al meglio la fibrosi epatica e migliora la salute del fegato .

. In particolare, il e il nascondono al loro interno proprietà sorprendenti grazie alla presenza della , una sostanza che fronteggia al meglio la e migliora la . Quindi, va sottolineata la capacità di potenziamento del sistema immunitario . È sufficiente mangiare un latticino o un semplice pezzo di formaggio su base quotidiana per fare in modo che diversi sintomi derivanti dall’avanzare dell’età vengano ridotti al minimo. L’Università finlandese di Turku ha studiato questa tesi e verificato che le persone che mangiavano un formaggio probiotico con una certa frequenza traessero in cambio notevoli vantaggi.

. È sufficiente mangiare un latticino o un semplice pezzo di formaggio su base quotidiana per fare in modo che diversi vengano ridotti al minimo. L’Università finlandese di Turku ha studiato questa tesi e verificato che le persone che mangiavano un con una certa frequenza traessero in cambio notevoli vantaggi. In base, invece, a quanto dimostrato dall’Università danese di Aarhus, i latticini possono essere considerati come autentici elisir di lunga vita . In seguito a vari studi di settore, è stato riscontrato che chi assumeva latte e formaggio e li inseriva in misura notevole nella propria dieta, stava molto meglio di chi si limitava al burro. Tutto ciò grazie ad un’elevata concentrazione di acido butirrico , con il quale coincide una diminuzione del rischio di obesità .

. In seguito a vari studi di settore, è stato riscontrato che chi assumeva latte e formaggio e li inseriva in misura notevole nella propria dieta, stava molto meglio di chi si limitava al burro. Tutto ciò grazie ad un’elevata concentrazione di , con il quale coincide una diminuzione del . Forse non tutti sanno che chi assume latticini ha minori rischi di avere a che fare con la caduta dei denti . L’Accademia di Odontoiatria dell’America ha infatti dimostrato che il formaggio riesce a creare un vero e proprio film protettivo in corrispondenza della corona dentaria, con un evidente aumento del pH e la capacità di prevenire le pericolose carie .

. L’Accademia di Odontoiatria dell’America ha infatti dimostrato che il formaggio riesce a creare un vero e proprio film protettivo in corrispondenza della corona dentaria, con un evidente aumento del pH e la capacità di . Al tempo stesso, un team formato da diversi ricercatori australiani ha scoperto che i latticini aiutano a perdere peso . Infatti, coloro che hanno intrapreso una dieta ipocalorica con yogurt , formaggi e prodotti a base di latte sono riusciti a trovare una perfetta forma fisica nel giro di un arco di tempo inferiore rispetto a chi non l’ha fatto. Inoltre, hanno potuto godere di una notevole diminuzione sia della pressione arteriosa , sia del grasso addominale .

. Infatti, coloro che hanno intrapreso una , e sono riusciti a trovare una perfetta forma fisica nel giro di un arco di tempo inferiore rispetto a chi non l’ha fatto. Inoltre, hanno potuto godere di una notevole diminuzione sia della , sia del . Infine, un’altra squadra di ricercatori australiani e americani ha analizzato quanto i latticini siano capaci di rendere gli esseri umani più intelligenti. Coloro che inseriscono nella loro alimentazione quotidiana latte, formaggio, yogurt, provoloni vari e così via, hanno una maggiore elasticità mentale rispetto a coloro che non portano avanti un simile regime alimentare.

I latticini più salutari per una dieta sana ed equilibrata

A questo punto, non resta altro da fare che sapere quali sono i latticini considerati più salutari, al fine di programmare una dieta sana ed equilibrata i cui benefici risultino tangibili nel tempo. In linea di massima, salvo rare eccezioni, stiamo parlando di latticini a basso contenuto di calorie, capaci di dare nuova linfa all’organismo e di non garantire un apporto eccessivo in materia di grassi. Ecco quali prodotti derivanti dal latte garantiscono tutta l’efficacia necessaria.