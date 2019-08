Rapina armi in pugno alla sala slot

Rapina alla sala slot di via Turati a Cerro Maggiore. Lunedì 19 agosto, intorno alle 18, due malviventi sono entrati nella sala con il volto coperto e pistole in pugno, non identificabili come armi giocattolo. Hanno intimato ai presenti di consegnare l’incasso della giornata, il cui ammontare è ancora da quantificare. Non ci sono stati feriti tra i presenti anche se lo spavento è stato grande. I due rapinatori sono fuggiti con il bottini facendo perdere le loro tracce. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore con i colleghi della I Compagnia di Legnano. (Fonte Legnanonews)