Rubati gli annaffiatoi del cimitero

Rubare gli annaffiatoi del cimitero è davvero come “rubare in chiesa”. È accaduto a Bizzozero ma non è certo l’unico caso. Lo segnala il blog Bizzozero.net con un articolo di Raffaele Coppola.

A quanto pare non è rimasto più nemmeno un annaffiatoio e così gli utenti si sono arrangiati e hanno collocato accanto alle fontanelle recipienti di plastica per supplire alla mancanza di contenitori più idonei.

«Si trattava di un servizio tanto utile quanto qualificante il grado di civiltà della nostra comunità, ma sembra che gli imbecilli ed i miseri ladruncoli abbiano avuto la meglio – scrive Bizzozero.net -; ci riferiamo agli annaffiatoi che il servizio cimiteriale del Comune di Varese ha messo a disposizione dell’utenza nei diversi campi santi della città, che purtroppo – almeno a Bizzozero, non abbiamo infatti avuto modo di verificare la situazione altrove – sono praticamente spariti dalle apposite grate predisposte accanto alle fontanelle presenti nel cimitero.

I vecchi annaffiatoi verdi collocati dal Comune, sono ormai quasi un ricordo, vittime dell’usura del tempo, ma anche di piccoli vandalismi idioti, e di miseri furti che difficilmente possono essere ricondotti ad un eventuale “stato di bisogno” degli autori, quanto più verosimilmente a miseria umana e morale.

Nel frattempo però un germoglio di speranza c’è, infatti diversi utenti del cimitero hanno supplito alla carenza lasciando sul posto latte, bidoncini e contenitori vari, che sebbene non diano un’immagine particolarmente curata del sito, certamente testimoniano che accanto agli imbecilli vi sono anche persone che con discrezione e semplicità operano nell’interesse collettivo».