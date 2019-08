Santana riparte dal Palermo

Era il 2006, stava per scoppiare il caso Calciopoli, l’Italia diventava Campione del Mondo e Mario Alberto Santana lasciava il Palermo per andare alla Fiorentina.

Da allora sono passati 13 anni. Il gaucho ha vestito tante altre maglie, dal Chievo ai portoghesi dell’Olhanense, e dal gennaio 2016 era in forza alla Pro Patria.

A Busto Arsizio ha giocato oltre 100 partite, segnato 35 gol e riportato il club in Serie C diventando un idolo dei tifosi e un punto fermo per lo spogliatoio biancoblu.

Quest’estate le strade del calciatore argentino e del club di via Ca’ Bianca si sono divise, ma Santana non ha appeso gli scarpini al chiodo, anzi.

Da oggi è un giocatore del Palermo Calcio. Dopo i problemi societari la squadra del capoluogo siciliano ripartirà dalla Serie D e ha scelto l’esperienza e il carisma di Santana.