Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avviato le consultazioni dei gruppi parlamentari per stabilire se esiste una nuova maggioranza a cui dare l’incarico di Governo. Nella prima giornata i vari gruppi parlamentari si sono espressi nella quasi totalità per non andare al voto. Intanto trapelano i nomi dei possibili papabili per Palazzo Chigi. Un insieme variegato che comprende politici, tecnici, giuristi ed economisti.

Secondo voi chi sarà il prossimo presidente del consiglio?

Giuseppe Conte

Paolo Gentiloni

Marta Cartabia

Roberto Fico

Graziano Delrio

Emma Bonino

Luigi Di Maio

Carlo Cottarelli

Pietro Grasso

Matteo Salvini

Giancarlo Giorgetti Guarda Risultati