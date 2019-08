Scontro tra auto, una finisce nella rivetta

Uno scontro tra due vetture è avvenuto questa mattina a Turbigo in via Centrale termiva, una piccola arteria laterale di via Roma prima di raggiungere il canale.

L’allarme ha fatto scattare il soccorso con i vigili del fuoco e l’elicottero del 118 che si è alzato in volo da Milano. Nella segnalazione veniva spiegato che una delle due vetture era caduta nel canale.

La Fiat 500 è finita fuori strada finendo nella rivetta attigua, un’area coltivata. Sia la Fiatsia la Ford Fiesta sono state seriamente danneggiate.



Nello scontro, una donna di 36 anni ha riportato alcune contusioni e fratture ma non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Legnano e la Polizia locale.