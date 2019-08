Una settimana di oratorio “estivo” prima della scuola

La fine di agosto segna per molti la fine delle vacanze estive e il ritorno alla solita routine lavorativa. Un problema per tutti quei genitori che non sapranno dove lasciare i propri figli nei giorni che precederanno l’inizio della scuola fissato per il 12 settembre.

Per questo motivo la comunità pastorale di Sant’Eusebio ha deciso di aprire i cancelli dell’oratorio di Casciago dal 2 al 6 settembre per accogliere tutti i ragazzi delle scuole elementari e medie.

Il programma è identico alla “versione” estiva di giugno e luglio: apertura fissata per le 8:30 e chiusura alle 17:30, con la possibilità di pranzare.

Ogni giorno verranno ripresi i temi passati, partendo da lunedì con “Tutti a tavola” continuando con “X di qua” e “Detto fatto” e infine venerdì con “All’opera”. Tanti laboratori e dibattiti, come l’incontro con la nutrizionista dottoressa Serena Martegani.

Per chi lo vorrà, mercoledì ci sarà la possibilità di visitare i reparti cinofili e di volo a Malpensa.

Iscrizioni il 31 agosto dalle 10 alle 12: 25 euro più 10 euro la gita. Qui tutto il programma della settimana