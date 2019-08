Silenzio e commozione per l’ultimo saluto a Fausto

Centinaia di persone hanno affollato la sala del commiato al cimitero di Giubiano, venerdì 2 agosto 2019, per dare l’ultimo saluto a Fausto Scarpazza, tragicamente e improvvisamente scomparso all’età di 44 anni.

A salutarlo, volti noti della vecchia dirigenza del Varese Calcio, tifosi, commercianti come lui, amici da una vita: che hanno ascoltato, per l’ultima volta insieme a lui, i grandi classici degli U2 che hanno fatto da sottofondo all’ultimo saluto.

Una cerimonia laica dove ha prevalso il silenzio attonito davanti alla sua prematura morte: iniziata alle 15, quando ormai la sala del commiato straripava, ha visto parlare innanzitutto una persona a lui vicina, che ha anticipato che «non ci saranno mai parole sufficienti per ricordarti» e letto anche una lettera di saluto della sua collaboratrice Ornella, che ha ricordato come sul lavoro fosse «spiritoso, e mai scortese, sempre gentile con i clienti», aggiungendo solo un «che posso dire ancora? Mi manchi».

Per ricordare l’amico, l’appassionato sportivo, il negoziante, tutti i presenti hanno preferito onorarlo con 10 minuti di silenzio, in piedi, impossibilitati ancora a comprendere la sua morte, con lo sguardo verso quella bara coperta dai ricordi del Varese. Poi, il silenzio si è sciolto in una lunga fila per salutare figli, famigliari, persone che gli stavano vicino, o dare l’ultimo abbraccio alla bara: dopo mezz’ora ancora questa fila non si era sciolta.