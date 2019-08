Ciao Fausto, l’ultimo saluto venerdì 2 agosto

Uno striscione fuori dal suo negozio, moltissimi post commossi e increduli per ricordare un amico che se ne è andato all’improvviso.

La notizia della morte di Fausto Scarpazza, 44 anni, residente a Comerio, è arrivata come un fulmine a ciel sereno nel primo pomeriggio di lunedì 29 luglio. Lascia due figli e un enorme dolore per chi gli voleva bene.

Tifoso del Varese Calcio e della Fiorentina, appassionato di ciclismo e della Tre Valli, viscerale, ironico, caustico, gestiva il negozio dell’usato che porta il suo nome in via Caracciolo a Varese: il “Mercatino di Fausto” è da alcuni anni un punto di riferimento per chi cerca oggetti curiosi, pezzi d’antiquariato o usati di qualità, venduti sempre con una battuta, un commento, una stilettata. In moltissimi lo hanno ricordato commossi sui social network, i compagni di mille trasferte per seguire i suoi amati colori biancorossi, gli amici che hanno avuto il privilegio di trascorrere qualche serata con lui e di bersi l’amato amaretto DiSaronno, in centro o magari guardando il lago di Varese. Gli amici della curva del Varese gli hanno dedicato un grande striscione fuori dal negozio a Masnago: “Un amaretto in tuo onore, che hai vissuto Varese con tanto amore. Ciao Fausto”. L’ultimo saluto sarà dato venerdì 2 agosto nella sala del commiato di Giubiano alle 15.