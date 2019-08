Sulla Via Francisca: tappa a Castelseprio

Oggi il tour della Via Francisca è passato da Castelseprio, nella Valle Olona dove si trova uno punti di maggior interesse della via: il Parco Archeologico che, insieme al Monastero di Torba è un sito seriale Unesco. Lunedì, 2 settembre, il tour proseguirà a Lonate Ceppino.

Il sito della via Francisca

Qui si trova il calendario di tutto il tour, per chi vorrà seguire questo progetto visto che sarà un’occasione per conoscere i luoghi, le persone e le storie che si possono incontrare lungo la via Francisca.

Vi diamo il buongiorno dal Parco RTO Rile-Tenore-Olona.

Oggi vi porteremo a visitare Castelseprio

Il tracciato della giornata

Gabriele Pozzi, dell’ufficio operativo Parco RTO Rile-Tenore-Olona

Mario Clerici, presidente del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate

Cristiano Brandolini, archeologo e presidente dell’associazione Insubria Antiqua, è tra gli organizzatori della Manifestazione Sibrivum Longobardvm

Sindaco Silvano Martelozzo: “Benvenuti a Castelseprio, luogo immerso in una cornice meravigliosa, il parco RTO”

Sara Masseroli, della Sovrintendenza, ci accompagna per il sito archeologico di Castelseprio

Lasciamo Castelseprio e riprendiamo il tour lunedì a Lonate Ceppino