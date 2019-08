A tavola con Auser, ma col dialetto del Pedela

Auser propone a tutti i cittadini di Busto Arsizio una cena in dialetto per ricordare il valore della cultura bustocca e lo fa tramite la partecipazione di Antonio Tosi, detto il Pedela.

Tra gli eventi della 30° edizione della festa agostana “E…state insieme a noi” organizzata da Auser, la Onlus ha pensato ad una cena casereccia in cui il protagonista sarà il dialetto bustocco. La serata si terrà mercoledì 28 agosto al Museo del Tessile (Busto Arsizio) alle 19:00.

Grazie al contributo di Antonio Tosi si parlerà in e del dialetto bustocco per ricordare il valore di una cultura e mantenerla viva. Sarà un momento di condivisione che riporterà alla memoria le origini, ma anche un’occasione per fare stare in compagnia soprattutto gli anziani.

Verranno serviti un piatto di pasta al pomodoro e basilico e nervetti in insalata accompagnati da un bicchiere di vino.

Si può prenotare alla cassa della festa (nel cortile della Sala Gemella) oppure telefonando allo 0331 320942; il costo dell’evento è di 8 €. Il contributo aiuterà Auser nel loro servizio di volontariato.