Torna la stagione musicale comunale, “Classicamente viva”

La Stagione Musicale Comunale è arrivata, con grande successo, alla 21esima edizione e si autodefinisce una Stagione “classicamente viva”.

«La tradizione porta con se gli aspetti fondanti della Stagione Musicale Comunale – spiega il direttore artistico Fabio Sartorelli, vero motore della stagione da sempre -l’attenzione verso la grande musica da camera e verso i compositori e i repertori comunemente riferibili alla sfera della cosiddetta musica classica, vale a dire le grandi opere e personalità musicali, dal barocco al Novecento storico. Ma non è solo questo, perchè non mancheranno incursioni nel contemporaneo».

Un vero e proprio fiore all’occhiello per la scena culturale varesina, che fa il “sold out” ad ogni concerto e conta abbonati anche extra varesini, in qualche caso anche extra Italia. «Sulla cultura – ha commentato il sindaco Davide Galimberti – abbiamo investito molto e continueremo a farlo. Tante realtà stanno tagliando le risorse destinate a questo ambito, noi le aumentiamo. C’è la sensibilità dell’amministrazione, del Consiglio comunale e di tutta la città, ma un grazie particolare non può che andare ai tanti benefattori e amanti della musica che rendono possibile realizzare tutto questo. E anche al professor Sartorelli: siamo fortunatissimi ad avere un direttore artistico della stagione di cosi elevato livello, che deriva da una passione per la musica che emerge in ogni sua parola, ma anche da un suo grande desiderio di fare bene per la città».

GRANDI ANNIVERSARI PER GRANDE MUSICA

Fra le grandi personalità storiche della musica toccate, quest’anno spicca Beethovendel quale ricorrerà, nel 2020, il 250° anniversario della nascita,: «una ricorrenza che non potevamo certamente trascurare: e infatti del Genio tedesco verranno eseguiti due importanti trii con pianoforte da parte del grande Trio di Parma(13 marzo) – racconta Sartorelli – Ci sarà pero spazio anche per tutti quei compositori che, pur non essendo coinvolti nel rito degli anniversari, sono da sempre nostri compagni di viaggio: da Mozarta Mendelssohn, da Bacha Chopin, tanto per citare i piu popolari, ma anche da John Dowlanda Mauricio Kagel, due nomi classici, sì, ma non troppo».

Il concerto finale in Basilica, a ingresso gratuito, sarà affidato quest’anno al grande violinista Gridon Kremere alla sua orchestra, la Kremerata Baltica, affiancati dalla voce recitante di Peppe Servillo(5 aprile), mentre l’oramai tradizionale concerto di Natale, sempre in basilica vedra protagonisti il Coro di Voci Bianche della Scalasotto la direzione di Bruno Casoni(11 dicembre).

UNA STAGIONE NELLA STAGIONE, CON LA MUSICA CONTEMPORANEA

Accanto al nucleo di concerti “classici”, la Stagione da tuttavia rilievo anche ad appuntamenti più inconsueti, soprattutto per quanto riguarda il repertorio proposto.

Il prossimo 10 novembre, per esempio, tornerà ad esibirsi nell’ambito della stagione comunale, dopo moltissimi anni di assenza, il violoncellista Giovanni Sollima con un programma che si compone quasi per intero di arrangiamenti e brani originali dell’artista, con la sola eccezione della Suite in sol maggiore di Johann Sebastian Bach: il concerto s’intitola “Folk Cello”perchè e un omaggio alla radice piu profonda di tutta la musica: quella popolare.

Di diverso apporto, ma forse ancor piu coraggioso, è il concerto che il clarinettista Fabrizio Meloni, da sempre amatissimo dal pubblico della stagione varesina, e I Percussionisti della Scala, per la prima volti ospiti a Varese, proporranno il prossimo 26 gennaio. Un programma tutto contemporaneo pensato per offrire un panorama rappresentativo delle tante vie assunte dalla musica del nostro tempo, fra riletture e contaminazioni di vario genere e natura.

Da segnalare, inoltre, il concerto integrale dei Concerti Brandeburghesi di Bach il prossimo 20 ottobre. E il ritorno, per altro con sempre maggiori difficolta, data l’agenda fittissima del giovane artista, di Jan Lisiecki(24 novembre), di quel monumento del pianismo mondiale che è Grigory Sokolov(9 febbraio) e, dopo molti anni di silenzio, di Jordi Savall col suo gruppo storico, Hespèrion XXI(15 febbraio).

Com’e oramai consuetudine, il cartellone chiuderà il prossimo 17 maggio con un concerto fuori abbonamento in Basilica ad opera dei cori varesini Josquin Despréz e Sine nomine assieme all’Orchestra Canova diretta dal giovane Enrico Pagano, con un programma interamente dedicato a Mozart.

L’incasso di questo concerto sara devoluto ad Amico Fragile, una onlus impegnata nel sostegno e nell’aiuto alle persone piu deboli, vittime di atti di violenza: donne e bambini.

L’iniziativa celebra il ricordo dello storico Luigi Ambrosoli, dei medici Aldo Bono ed Emilio Bortoluzzi,del musicista Lino Conti, del filologo Dante Isella, e dell’imprenditore e benefattore Luigi Orrigoni.

TUTTE LE INFO SULLA STAGIONE MUSICALE COMUNAALE

I prezzi dei biglietti e degli abbonamenti:

Biglietto intero € 25,00

Biglietto ridotto per gruppi di almeno 10 persone € 15,00

Abbonamento e posto riservato al concerto finale in Basilica € 150,00

Abbonamento giovani fino a 26 anni e posto riservato al concerto finale in Basilica € 100,00

I biglietti del concerto di Natale in Basilica (11 dicembre) possono essere acquistati solo in prevendita

Vendita biglietti e abbonamenti:

Salone Estense: via Sacco, 5 – Varese. Abbonamenti, solo la sera del primo concerto. Biglietti (solo biglietti interi), se disponibili, la sera di ciascun concerto. Pagamento solo in contanti.

In orari negozio presso Molteni – Strumenti Musicali(biglietti e abbonamenti in prevendita) via Bizzozero, 18 – Varese tel. 0332/283.506

Teatro di Varese(biglietti e abbonamenti) Piazza Repubblica tel. 0332/247.897 tel. 0332/284.224 da Lunedì a Sabato 11-14 / 17-19