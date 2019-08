Andrea Chiodi: “Sto preparando la stagione della ripartenza”

A 24 ore dall’annuncio della sua riconferma a direttore artistico dalla stagione teatrale comunale, Andrea Chiodi anticipa, in attesa della conferenza stampa che presenterà la stagione teatrale prevista per i primi di settembre, le sue intenzioni sulla nuova edizione della stagione: «L’idea è di far ripartire un progetto culturale integrato e coerente, soprattutto in vista dell’ipotesi di un teatro nuovo, che può e deve diventare anche un teatro di prosa» ha spiegato.

Chiodi ha presenziato alla presentazione della stagione musicale comunale, con la precisa intenzione di prendere contatti operativi con il direttore artistico di quest’ultima, Fabio Sartorelli: «Ero molto interessato a presenziare alla presentazione della stagione musicale comunale perchè sono convinto che si può fare grande progetto comune, e definire linee omogenee» ha spiegato, anche perchè: «Chi si prende l’incarico di avviare un progetto culturale della città, ha una grande responsabilità. Speriamo di riuscire a lavorare serenamente».

Benchè sia evidente che sia molto avanti con i lavori, Chiodi non anticipa ancora i particolari della stagione, che verranno resi pubblici il 5 settembre: «A me piacerebbe che non si trattasse solo di una conferenza stampa: sarebbe bello che fosse un’occasione pubblica, per poter raccontare ai cittadini la storia del recupero di una tradizione importante per una città, la stagione di prosa»