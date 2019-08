Tornano le letture ad alta voce “Nell’erba” dei parchi

Riprende mercoledì 28 agosto dopo qualche settimana di pausa la rassegna di letture ad alta voce “Nell’Erba” dei maggiori parchi cittadini promossa dalla libreria Potere ai bambini in collaborazione con il Comune di Varese con il duplice scopo di promuovere la lettura tra i più piccoli e allo stesso tempo scoprire alcune dei luoghi più suggestivi della città giardino. Il tutto con un occhio di riguardo alle tematiche ecologiche e di tutela dell’ambiente.

L’appuntamento è per mercoledì 28 luglio alle ore 18 a Villa Mylius, mentre settimana prossima, mercoledì 4 settembre, alla stessa ora ma nel parco di Villa Mirabello ci sarà l’ultimo appuntamento della stagione con le letture ad alta voce “Nell’Erba” proposte dalle libraie di Potere ai bambini.

La partecipazione agli eventi è per tutti gratuita ma è richiesta cortese prenotazione inviando una mail a info@potereaibambini.it.

In caso di brutto tempo le letture si terranno in libreria (Potere ai bambini, via Robbioni 39 Varese).