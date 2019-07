Le libraie leggono ad alta voce “Nell’erba” dei parchi cittadini

Visto il successo dei primi due incontri si rinnovano con altri 4 appuntamenti estivi le iniziative “Nell’erba”, le letture ad alta voce proposte dalle libraie di “Potere ai bambini” nei principali parchi della città giardino.

Il primo appuntamento si è svolto lo scorso 19 giugno, a Villa Mylius e l’iniziativa è talmente piaciuta non solo ai bambini, ma anche ai loro genitori e all’amministrazione pubblica, che l’idea ha ottenuto il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente del Comune di Varese, incoraggiando il rilancio di questi pomeriggi con nuovi appuntamenti e nuovi parchi da scoprire anche grazie alla “voce dei libri”.

«Gli incontri nascono con lo scopo di diffondere l’amore per la lettura e sensibilizzare la cittadinanza su tematiche ecologiche, di salvaguardia e di conoscenza del territorio», scrivono le libraie nell’invito a partecipare alla rassegna l’iniziativa che è diventata una piccola rassegna, partita ieri pomeriggio (mercoledì 17 luglio) con una lettura al Parco Mantegazza, all’ombra del Castello di Masnago, richiamando famiglie residenti in città, o in altri comuni vicini e che «ci hanno confessato di non avere mai avuto occasione di conoscere e frequentare questi luoghi in passato», raccontano le promotrici.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti e si terranno il mercoledì pomeriggio alle ore 18 nei seguenti luoghi e date:

– il 24 luglio a Villa Toeplitz

– il 31 luglio a Villa Mirabello

– il 28 agosto a Villa Mylius

– il 4 settembre a Villa Mirabello (chiusura rassegna).

Per partecipare è sufficiente inviare una mail a info@potereaibambini.it .

In caso di brutto tempo le letture si terranno in libreria (Potere ai bambini, via Robbioni 39 Varese).