I tre aerei militari in volo su Milano

Le segnalazioni sono arrivate anche da alcuni lettori, pendolari che lavorano a Milano. «Ci sono due aerei militari che scortano un altro aereo».

Galleria fotografica Aerei militari Milano 4 di 5

Impossibile identificare i due caccia dal portale flightradar, dal momento che – in quanto militari – non sono “tracciati”, rimaneva il mistero del terzo.

Mistero risolto in tarda mattinata: «Si è trattato del volo in formazione di 1 C-130J e 2 Tornado impegnati in un’attività tecnico-addestrativa avvenuta nel pieno rispetto delle normative del volo e coordinata con autorità ed enti civili competenti del capoluogo lombardo» ha spiegato un tweet dell’Aeronautica Militare Italiana.

Il C-130 è un aereo da carico, evidentemente l’esercitazione prevedeva l’intercettazione o la scorta del velivolo da parte dei Panavia Tornado (che sono caccia intercettori o cacciabombardieri, a seconda delle versioni). Certo sembra anomalo il fatto che la formazione abbia sorvolato ripetutamente una grande città, in pieno orario diurno.

Terza volta che tre aerei militari volano a bassa quota sul centro di #milano in pochi minuti. @ItalianAirForce ci può’ spiegare di cosa si tratta? pic.twitter.com/6L25Ht18y9 — michele novaga (@michelenovaga) August 1, 2019

Un altro video: