Un mese alla Bernocchi: in gara anche la Nazionale

Da un paio d’anni il tradizionale Trittico Lombardo di ciclismo si è spezzettato a causa dello spostamento in avanti – nel calendario – della Tre Valli Varesine; il tris di gare della nostra zona però mantiene una certa unità di intenti grazie alla collaborazione tra gli organizzatori e alla classifica comune nobilitata dal premio messo in palio dalla Regione.

Quest’anno, con la gara della “Binda” fissata per l’8 ottobre (QUI il nostro articolo recente), saranno quindi la “Coppa Agostoni” di Lissone e la “Coppa Bernocchi” di Legnano ad aprire le danze, rispettivamente il 14 e il 15 di settembre. Manca quindi un mese alla disputa della prova organizzata dalla US Legnanese, la “decana” (per usare un termine solitamente utilizzato per la “Liegi”, la Doyenne tra le classiche del Nord) visto che quest’anno vivrà la sua 101a edizione, due in più rispetto alla Tre Valli.

La società guidata da Luca Roveda si è ovviamente mossa in anticipo per tutto ciò che concerne l’organizzazione di una manifestazione che «è vissuta come qualcosa di più di una corsa in bicicletta» per dirla con le parole del presidente rossonero. A trenta giorni dalla “Bernocchi” è quindi possibile tracciare un primo quadro di ciò che vedremo in gara: ci saranno innanzitutto la Nazionale Italiana guidata dal c.t. Cassani (la corsa legnanese è di fatto una “premondiale”, ruolo che il Trittico mantenne per molti anni in passato) e tre formazioni del World Tour: si tratta della Bahrain-Merida del due volte campione in carica Sonny Colbrelli (foto in alto / uslegnanese.it) e di Vincenzo Nibali; della UAE Emirates di Fabio Aru, dell’ex iridato Rui Costa ma anche del besnatese Edward Ravasi; dell’Astana che potrebbe schierare corridori come Jakob Fuglsang e Dario Cataldo.

Il cast delle squadre sarà poi completato da 14 formazioni Professional (comprese quelle italiane quali Androni-Sidermec, Nippo-Fantini, Bardiani-CSF e Neri Sottoli-Selle Italia) e da un drappello di 6 team Continental.

La “Bernocchi” coinvolgerà 25 comuni tra Altomilanese e Varesotto e – grazie agli accordi televisivi e internet – verrà trasmessa in ben 100 Paesi di tutti i Continenti.