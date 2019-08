Uyba si comincia, con un raduno “all’italiana”

Scatta ufficialmente questa sera – lunedì 19 agosto alle ore 17 – la stagione agonistica della Unet E-Work Busto Arsizio: la squadra del nuovo allenatore Stefano Lavarini (oggi assente per via dell’incarico di c.t. della Corea del Sud) si radunerà infatti al PalaYamamay e svolgerà il primo allenamento dell’anno davanti agli occhi dei tifosi biancorossi.

A dirigere i lavori, al posto di Lavarini, ci sarà il vice coach Marco Musso che guiderà un gruppo quasi interamente italiano perché le straniere della UYBA arriveranno più avanti per gli impegni con le proprie nazionali. Attesa invece l’azzurra Alessia Orro, oggi a Busto prima di tornare a disposizione del c.t. Davide Mazzanti per preparare gli Europei.

L’unica straniera presente sarà così l’albanese Erblira Bici che sarà raggiunta poi dalla cinese Wang Simin, rallentata dalla burocrazia in vista del trasferimento in Italia. Al lavoro ci saranno anche la capitana Alessia Gennari, le confermate Sara Bonifacio, Beatrice Berti, Giulia Leonardi, Maria Luisa Cumino e il nuovo acquisto Francesca Villani. Con loro alcune atlete del settore giovanile a rimpolpare i ranghi delle Farfalle.

La squadra, come noto, è poi composta dalle americane Lowe e Washington e dalla belga Herbots, tutte come detto a disposizione in questo momento delle rispettive selezioni.