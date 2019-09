Abiti da donna usati: la moda del momento

Negli ultimi mesi sta impazzando la moda di rivendere i propri abiti usati. Si tratta di una diretta conseguenza di un’altra ottima abitudine sempre più diffusa: il decluttering, ossia imparare a liberarsi delle cose che non ci servono. La questione è semplice, sono disponibili infatti vari libri che insegnano come liberarsi degli oggetti che pesano sulle nostre vite, come ad esempio accessori acquistati e mai usati o abiti che rimangono nel guardaroba per anni. Il resto va da sé, visto che abbiamo diversi capi di abbigliamento mai usati, perché non valutare l’idea di venderli, magari anche a un prezzo giusto. Dai sandali da donna in pelle fino ai cappotti o al make up, sono numerose le realtà che propongono questo tipo di prodotti, di qualità ma usati.

Di seconda mano non vuol dire di bassa qualità

Tutti possiedono in casa capi d’abbigliamento che non utilizzano, ma conservano per quando arriverà l’occasione “giusta”. In effetti questo è possibile anche grazie al cambiamento di fondo che si è verificato nella moda negli ultimi anni. I dettami di ciò che è trendy e ciò che non lo è sono molto più laschi rispetto al passato e molti capi di moda oggi si potranno indossare per anni, senza che passino mai di moda. Nei negozi, presenti anche online, che propongono abbigliamento di seconda mano sono quindi disponibili prodotti di vario genere, persino capi provenienti dalle migliori case di moda al mondo. Anzi, sono soprattutto questi i capi che riscuotono maggior successo; anche perché un abito di un brand alla moda mantiene nel tempo un valore interessante, cosa che ne rende profittevole la vendita.

Cosa vendere, cosa tenere

Come abbiamo detto, esistono dei veri e propri manuali che insegnano come svuotare il guardaroba di ciò che non ci serve. Solitamente i consigli sono molto simili tra loro, si tratta di liberarsi di ciò che abbiamo acquistato anche vari mesi fa ma non abbiamo mai usato, o utilizzato per un numero minimo di volte. Per quanto riguarda i capi meno costosi, si può anche decidere di donarli in beneficenza, o di liberarsene in qualsisia modo. Tutti gli abiti che invece abbiamo acquistato spendendo una fortuna, ma poi non abbiamo mai trovato l‘occasione adatta ad indossarli, allora possiamo valutare l’idea di rivenderli, online o nei negozi fisici che offrono questa opportunità. Molte volte capita anche di aver scelto un colore che non ci convinceva, sperando che ci sarebbe piaciuto di più con il passare del tempo; c’è anche chi spera sempre nella dieta e acquista i classici pantaloni di 2 taglie inferiori a quella che indossa.

Perché acquistare capi usati

La risposta è semplice: si tratta di veri e propri affari. Per quanto un capo di seconda mano possa essere in perfetto stato, magari mai utilizzato, in effetti il suo valore diminuisce con il tempo e con il passaggio da un cliente all’altro. Per questo motivo sui siti che offrono questo tipo di prodotti ci sono prodotti a prezzi da urlo, come ad esempio scarpe dei migliori marchi a prezzi dimezzati o accessori che altrimenti non ci si potrebbe permettere.