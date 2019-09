Ai licei il saluto di preside, sindaco e forze dell’ordine

Un discorso iniziale carico di orgoglio e responsabilità, quello pronunciato dalla preside Nicoletta Danese per aprire ufficialmente l’anno scolastico delle classi prime del Liceo del Viale dei Tigli di Gallarate. Oltre trecento gli alunni presenti, pronti a dare inizio all’avventura scolastica del liceo: dodici le nuove prime, di cui una sezione per il liceo classico e tre per il liceo delle scienze umane.

«Rispetto e responsabilità» sono state la parole chiave nel discorso di apertura della dirigente Danese, che ha invitato i propri studenti ad affrontare con serietà gli anni di studio che si parano nel loro futuro, ricordando l’importanza di «mettere le basi per il futuro come cittadini responsabili e consapevoli, e come persone senza paura dell’autorità e dell’autorevolezza».

Prima di terminare l’incontro iniziale con gli studenti la dirigente ha invitato diversi personaggi di spicco a prendere parola per augurare ai ragazzi un buon anno scolastico: tra gli ospiti il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e l’assessore alla cultura e istruzione Massimo Palazzi ad intervenire, seguiti da diversi esponenti delle forze dell’ordine.