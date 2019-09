La scuola è iniziata, con 5000 alunni in meno

La scuola è iniziata. Questa mattina tutti gli studenti sono rientrati in classe.

A loro è andato il saluto della direttrice scolastica lombarda Delia Campanelli: « Ognuno ha una profonda aspettativa circa il percorso che dovrà intraprendere: percorso di crescita, di ampliamento di conoscenze, di consolidamento di amicizie, di costruzione ulteriore della propria personalità.

È importante, allora, augurare a ognuno che dette aspettative possano non essere deluse. La Scuola intera è consapevole di tale valenza e ogni artefice del percorso educativo saprà fornire le risposte più idonee a non deludere chiunque in essa pone fiducia.

Questo è il mio primo augurio: nessuno studente, al termine dell’anno scolastico, possa sentirsi deluso! »

SISTEMA LOMBARDO

Il sistema scolastico lombardo si connota per un elevato grado di complessità, alla luce dei diversi fattori geografici, economici e sociali propri del territorio. In tutto, ci sono 772 istituti comprensivi e 343 scuole superiori, oltre a una media, 4 educandati e 19 CPIA.

In particolare la nostra regione poggia su una rete formata da 1342 plessi dell’infanzia, 2201 scuole primarie, 1195 medie e 746 superiori, per un totale di 5507 istituti.

LE SCUOLE VARESINE

In provincia di Varese le istituzioni scolastiche sono 105 e raggruppano 479 plessi ( siamo la quarta provincia dopo Milano Bergamo e Brescia).

Ci sono 86 scuole dell’infanzia, 215 primarie, 110 medie e 68 superiori tra cui ci sono 7 istituti statali con corsi di formazione professionale.

L’offerta educativa si completa con le paritarie che sono 284 per un totale di 1131 sezioni. La quota maggiore si trova nell’infanzia dove il sistema prescolare poggia ancora molto sulle strutture private e parificate che sono 189 ( oltre il doppio delle statali). Ci sono poi 21 primarie, 19 medie e 55 istituti superiori.

GLI ALUNNI

In Lombardia si contano 1.183.534 studenti mentre lo scorso anno erano 1.188.580.

Nel nostro territorio sono 107.795 ( di questi 3509 sono disabili) e sono divisi: 6.835 all’infanzia, 37.774 alla primaria, 23.560 alle medie e 39.626 alle superiori.

I numeri forniti dall’Ufficio scolastico regionale confermano, per il secondo anno, un trend di crescita negativo: nel 2018 si è avuta una diminuzione della 0,27% degli iscritti sull’anno precedente che aumenta sino allo 0,42% quest’anno.

I cali più visibili si riscontrano alla fascia prescolare : da 110.493 dello scorso anno agli attuali 108.877 e soprattutto nella primaria che, in un anno, passa da 430.362 iscritti a 422.040. Cifre sovrapponibili al 2005 anno in cui iniziò la crescita demografica arrivata sino ai quasi 122.00 degli anni 2013/2014 picco del secolo per la fascia dell’infanzia (alla primaria il picco con 437.415 si è registrata nell’anno 2016/2017).

ALUNNI STRANIERI

Gli stranieri stranieri in Lombardia sono 197.388 di cui 13.502 in provincia di Varese che ha 355 nuovi ingressi su un totale lombardo di 6222.

SCELTE PER LE SUPERIORI

Gli studenti varesini si sono iscritti ai licei e agli istituti tecnici. Entrambi i casi mostrano una percentuale del 42,8% con 3955 che hanno scelto un liceo e 3949 l’istituto tecnico, Resta residuale il percorso professionale con il 14,4% e 1329 iscritti in prima.

CLASSI

Le scuole in provincia hanno attivato 4756 classi per accogliere i 107.795 alunni.

Nel dettaglio, l’infanzia ha 295 sezioni per 6835 iscritti, la primaria 1809 classi per i 37.774 iscritti (sul territorio ci sono 11 pluriclasse). Il tempo pieno rappresenta poco meno del 30% dell’offerta globale con sole 516 sezioni su 1809.

Alla scuola media ci sono 1062 classi che accolgono 23.560 iscritti mentre alle superiori sono state realizzate 1590 classi per i 39.626 ragazzi frequentanti.

PERSONALE DOCENTE

In totale, la provincia ha 10.127 posti di cui 699 nell’infanzia, 2.807 alla primaria, 1.861 nelle medie e 2.914 alle superiori. Il sostegno conta 1846 posti totali.

Nelle settimane scorse sono stati messi in ruolo 327 docenti di cui 151 da concorso

PERSONALE ATA

I direttori amministrativi DSGA sono 105, gli assistenti amministrativi 642, quelli tecnici 200, i collaboratori scolastici 1650, per un totale di 2597 persone che lavorano nella scuola

DIRIGENTI

Grazie all’ultimo concorso, si sono quasi del tutto coperti i posti mancanti nelle direzioni scolastiche. Nominati, infatti, 28 nuovi presidi con cui si è permesso di ridurre a sole 2 scuole quelle in reggenza sulle 105 direzioni didattiche.