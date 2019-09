Suona la campanella, VareseNews al primo giorno di scuola

Per alcuni è il primo giorno in assoluto, ci saranno lacrimoni e saluti alla mamma. Per altri sarà l’ultimo anno a scuola, l’ultimo in una classe, da godersi insieme ai compagni.

Il primo giorno di scuola è sempre una grande emozione. Ecco perché ve lo “trasmettiamo” da tanti punti di vista, raccontando anche cosa sta cambiando nei modi con cui si va e si fa scuola.

Ma prima di tutto: in bocca al lupo a tutti!

Azzate

Primo giorno di scuola anche per la primaria “Luigi Castiglioni” di Azzate. La scuola si trova al centro del paese ed è composta da 10 classi (due sezioni per classe) frequentate da 196 alunni, guidati da 19 insegnanti, che quest’anno hanno dato il benvenuto (o il bentornato) agli alunni così…

Tradate – Abbiate Guazzone

Primo giorno di scuola anche all’Istituto comprensivo Galilei di Tradate. Con due novità: alle elementari faranno tutti le 27 ore quindi un pomeriggio in meno. Alle medie la principale novità è che non si andrà al sabato. Tutti da quest’anno rigorosamente con le borracce in alluminio.

Comprensivo Galilei di Tradate

Varese – liceo artistico

Liceo artistico Frattini di Varese: in coda nel cortile in attesa del proprio nome. Così vengono accolti gli studenti delle prime classi.