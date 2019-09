Al Del Ponte arrivano 7 nuovi anestesisti

Era stato bandito come concorso per l’assunzione di un medico anestesista e rianimatole. Si è concluso con l’assunzione di 10 concorrenti che erano risultati idonei ed erano entrati in graduatoria, oltre alla stabilizzazione della vincitrice che era già operativa in corsia.

Sette dei neo assunti da parte dell’Asst Sette Laghi prenderanno servizio all’ospedale Del Ponte dove, entro fine anno, dovrebbe aprire la nuova unità operativa di terapia intensiva pediatrica.

Le risorse aggiuntive disposte da Regione Lombardia e l’ultimo concorso, che ha visto un’adesione soddisfacente da parte degli specialisti, fugano così tutte le preoccupazioni e le perplessità della primavera scorsa quando i tempi per l’apertura dei due reparti mancanti ( aprirà anche il pronto soccorso al padiglione Michelangelo) sembravano dilatarsi anche a causa della decisione di alcuni anestesisti di andarsene dal Del Ponte.