Alla festa del Dumin si scala il campanile

Finisce l’estate ma non le occasioni di divertimento a Taino, dove, da venerdì 6 settembre a domenica 8, andrà in scena la festa del Dumin. Organizzata dalla comunità pastorale San Carlo Borromeo, Piazza Santo Stefano si riempirà dunque per tre giornate di festa da passare in compagnia.

Si incomincia venerdì sera quando, al termine della messa, aprirà la cucina per la caratteristica cena con hamburger, coi i volontari dell’Oratorio e i ragazzi dello Spazio giovani ai fornelli. Nel solco della tradizione del palio tainese, il menù prevede diversi hamburger ispirati agli storici rioni: Ronchi, Monzeglio, Cheglio e Bassa.

Attesa invece per sabato 7 la grande novità di quest’anno: la scalata del campanile. A partire dalle ore 18:30, chiunque avrà voglia di cimentarsi, ragazzi compresi, potrà scalare i trentatré metri di altezza del campanile in sicurezza grazie alla presenza di una guida alpina specializzata in lavori in corda su monumenti storici. A seguire cena, la musica a cura di Daniele live events e una scalata dimostrativa che ha come obiettivo quello di raggiungere l’orologio.

I tre giorni di festa termineranno infine domenica a mezzogiorno, con il pranzo calabrese a base di fusilli e altre specialità assieme all’immancabile banco di beneficenza in sala don Martino.