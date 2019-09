Alle Cantine omaggio a Dario Fo e Franca Rame

Un incontro dedicato alla vita di Dario Fo e Franca Rame. Lo organizza Cantine Coopuf per giovedì 19 settembre, alle 21 e vedrà come relatori il giornalista Diego Pisati, la giornalista Laura Balduzzi, un’amica di Franca Rame, Elena Girompini, l’attrice Marina De Juli, gli editori Gaetano Blaiotta, Elena Danelli e la regista Monica Maimone.

A seguire si terrà la proiezione del film “Lo svitato” di Carlo Lizzani con Dario Fo, Franca Rame, Giorgia Moll, Franco Parenti, Alberto Bonucci. La trama: Achille, un ingenuo fattorino, lavora presso un quotidiano, ma sogna di diventare giornalista. Dopo aver scritto fantasiosamente un pezzo su un pugile che gli viene sottratto da un collega ma piace in redazione, Achille decide, spinto dall’amico Gigi, di creare una notizia per poi avere l’esclusiva. Decidono così di sequestrare i cani di una mostra canina e di liberarli dopo qualche giorno, in modo così di avere il doppio scoop del sequestro e del ritrovamento. Achille spera così di diventare un giornalista e di conquistare il cuore della bella Elena.

Ingresso euro 5,00.