“Altro che miglioramenti”. 22 linee Trenord su 39 sono ancora insufficienti

22 linee su 39 sotto la soglia di affidabilità: è il dato di luglio di Trenord, relativo al rispetto degli standard minimi stabiliti dal contratto di servizio. I pendolari nel mese di ottobre potranno beneficiare del bonus del 30% di sconto, ma il dato riflette ancora i limiti del sistema ferroviario di Lombardia.

È un numero che arriva a undici mesi dal lancio della strategia-Terzi (già ipotizzata l’estate scorsa dall’ad di Trenord Piuri) che prevedeva la riduzione del numero di corse, su linee secondarie, per recuperare la qualità complessiva del sistema.

«A giugno e a luglio 2019 il servizio ferroviario ha registrato ancora un netto peggioramento nonostante gli annunci. A confermarlo sono i dati di Trenord sui bonus di ottobre, appena diffusi. Due linee delle tre che interessano la nostra provincia saranno oggetto di bonus per non aver rispettato la soglia di puntualità» attacca il consigliere regionale Samuele Astuti, del Pd. «Nei mesi di giugno e luglio si sono addirittura registrati dati in linea con quelli del 2018 che, ricordo, è stato l’anno peggiore del servizio ferroviario regionale. Ma la situazione non doveva migliorare? A noi, ma soprattutto ai pendolari, non sembra proprio che sia accaduto».

In provincia sono risultate insufficienti le prestazioni delle linee Domodossola–Gallarate-Milano e Luino–Gallarate–Milano. Tra le altre, risultato sotto soglia anche per la Milano-Como–Chiasso, per le linee di Bergamo e per molte linee in provincia di Pavia.