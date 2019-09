“Alzheimer e demenza senile”, un incontro per saperne di più

È in programma per venerdì 27 settembre, alle 20 e 30 l’incontro dal titolo “Alzheimer e demenza senile”, organizzato dalla Fondazione Madonna della Croce (in Via Ospedale, 1 Viggiù). L’appuntamento, aperto al pubblico, sarà introdotto dal Presidente della Fondazione, dottor Dario Gai, vedrà la presenza e i saluti del Sindaco di Viggiù, Emanuela Quintiglio e l’intervento del dott. Umberto Surace, medico di base e specialista in neurologia.

Durante l’incontro si tratteranno temi per spiegare quali sono i sintomi dell’Alzheimer, come riconoscere e come comportarsi durante la progressione della malattia, la comunicazione, la relazione con il paziente, la sofferenza del paziente e del famigliare. Inoltre si terrà una intervista al sig. Bartoccini Giuseppe, caregiver familiare che ha vissuto in prima persona il percorso di assistenza del proprio congiunto affetto dalla malattia e che spiegherà azioni e strumenti per affrontare la situazione.

E’ gradita conferma della presenza chiamando al 339-8897586. Alla conclusione della serata si terrà un rinfresco.