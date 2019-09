“Anche Tradate dichiari lo Stato di Emergenza climatica simbolico”

Una Mozione per la dichiarazione dell’emergenza climatica ed ambientale. Come è stato già fatto in altri comuni d’Italia. È la richiesta che è stata presentata in Municipio da parte dei consiglieri comunali del Partito Democratico, Mauro Prestinoni e Marco Viscardi, proprio in questi giorni che è in corso la Climate Action Week.

«Si tratta di un atto che già altri Comuni hanno adottato, tra questi il Comune di Milano e quello di Varese, e che impegna l’Amministrazione Comunale di Tradate a proclamare simbolicamente lo Stato di Emergenza climatica e ad adottare tutti i necessari provvedimenti» si legge nella mozione.

La mozione prevede di avanzare specifiche richieste:

– limitare e ridurre le emissioni climalteranti e/o dannose per la salute

promuovere ed incentivare l’uso di energie rinnovabili;

– incentivare il risparmio energetico e l’uso di mobilità collettiva e sostenibile;

– prevenire la produzione di rifiuti, aumentare ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata e applicare i principi dell’economia circolare;

«Riteniamo pertanto prioritario che l’amministrazione comunale si attivi affinché anche il Comune di Tradate possa aderire al Patto dei Sindaci per il clima e l’energia – concludono i consiglieri -. Il Partito Democratico si augura che la mozione possa essere adottata da tutto il Consiglio Comunale poiché l’azione per la salvaguardia del Creato costituisce un contributo e un impegno per le generazioni future che deve essere compiuto unanimemente da tutti».