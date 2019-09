Angera si trasforma nella “città della mongolfiera”

Dopo il successo dello scorso aprile a Sesto Calende, sabato 21 settembre e domenica 22, le mongolfiere arrivano ad Angera.

“Angera la città della mongolfiera”, è il titolo della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Corto Maggiore e Idrovolo di Sesto Calende.

Un lungo weekend di festa sul lungolago angerese, in Piazza Garibaldi. «Nel Terzo Millennio la mongolfiera sta vivendo una sfolgorante “seconda giovinezza” come simbolo di libertà e desiderio di conoscenza – spiega l’associazione Idrovolo Sesto Calende, nata nel 2017 da un gruppo di appassionati del mondo aeronautico -. Siamo desiderosi di trasmettere, soprattutto alle nuove generazioni, la cultura e la passione del volo, con particolare interesse alla storia aeronautica del territorio varesino, la Provincia con le ali».

Le iniziative partiranno la serata di venerdì 20: street food, musica dal vivo, gonfiabili e trucca-bimbi saranno presenti lungo il pratone ad animare la città per tutto il week-end del Settembre Angerese.

Lo show serale a ritmo di musica

A dare il via alle due giornate di voli sarà invece lo spettacolo aereo Ballon Night Glow, previsto per sabato, ore 21, quando sei mongolfiere saliranno e si abbasseranno nel cielo angerese, illuminandosi per mezzo di fiammate a ritmo con la musica di Lost e Found. Le luci provenienti dalle mongolfiere si rifletteranno dunque anche sul lago. Nella prima parte della serata di sabato è in programma anche l’esibizione delle scuole di ballo Danza Classica e Step by Step.

Voli in mongolfiera e la rievocazione storica

La grande festa nel cielo proseguirà domenica con tante iniziative nel corso della giornata e con la possibilità di voli liberi e voli vincolati in mongolfiera, il cui ricavato, assieme ai proventi degli sponsor, sarà devoluto ad AMOR, la fondazione onlus Piatti e AGBA, associazione genitori bambini down.

A partire dalle ore 15 saranno poi allestite la mostra statica di aeromobili con percorso sensoriale e le visite alla mongolfiera didattica di Arcadia Fly Team.

Da segnalare inoltre, sempre nella giornata di domenica, la rievocazione storica “Il Genio di Leonardo ad Angera”. Organizzata dall’associazione Quelli del 63, prenderà il via dalle ore 10:00 e sarà itinerante per le vie del centro e del lungolago regalando così un tuffo “alla scoperta di Leonardo, delle sue opere e del suo genio” anche grazie alla presenza di attori in abiti rinascimentali che interpreteranno la vita del gran maestro Leonardo.

«La manifestazione, inserita nel programma del “Settembre Angerese” sta trovando grande interesse anche sui social, con più di 7.000 richieste di partecipazione.- dichiara soddisfatto il sindaco Alessandro Paladini Molgora.– Assieme ai piloti di Idrovolo ci siamo resi conto di quanto Angera e il Lago Maggiore si prestassero proprio a uno spettacolo sull’acqua.- conclude il primo cittadino, augurandosi di poter riportare le mongolfiere ad Angera anche i prossimi anni.- In futuro sarebbe bello poter estendere l’evento anche a tutta la città, per esempio alla Rocca, in modo tale da avere la città piena di mongolfiere».