Maltempo, cambio programma per “La città della mongolfiera”

Nuovo programma per Angera “La città della mongolfiera”

A causa del maltempo previsto per domenica pomeriggio si è deciso di anticipare gli eventi, previsti per domenica pomeriggio, a sabato pomeriggio e domenica mattina.

In particolare le ascensioni in mongolfiera per il pubblico si svolgeranno nel pomeriggio di sabato dalle ore 16:45 e la mattina di domenica a partire dalle ore 09:45.

Il programma serale di sabato sera con le esibizioni di ballo e lo spettacolo serale del Balloon Night Glow è confermato, inizio alle ore 20:00.

Domenica, alle ore 07:00 partiranno le mongolfiere per i voli liberi.

Informazioni all’INFOPOINT di ANGERA